Роспотребнадзор ищет в российских магазинах Kinder с сальмонеллой

В российский товарооборот попала партия продукции Kinder, в которой может находиться возбудитель опасного вируса.

Информация об этом появилась на сайте ведомства в пятницу, 8 апреля.

…информируем о возможном обороте пищевой продукции «Kinder», контаминированной Salmonella Typhimurium (сальмонелла), — указано в сообщении.

Среди торговых наименований, в которых могут содержаться бактерии, Роспотребнадзор называет следующие: Kinder happy moments, Kinder mix, Kinder uovo maxi, Kinder circus, schokobons, happy snack, mix cross cat kinder.

Информация об опасной бактерии в сладостях поступила из международных информационных систем.