Стало известно, где на 9 апреля зафиксированы 184 новых случая COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 184 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 9 апреля.

Вам будет интересно Вакцинация от COVID-19: Ответы на самые волнующие вас вопросы – коротко, четко с доказательствами Пренебрежительное отношение к СОVID-19 стоило человечеству миллионов жизней. Еще миллионы продолжают умирать ежедневно. Смертность в России в 2021 году достигла максимума за всю... 30.10.2021 2196

Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Бокситогорском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.