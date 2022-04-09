Стало известно, где на 9 апреля зафиксированы 184 новых случая COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 184 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 9 апреля.
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30.10.2021 2196
Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Бокситогорском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Волосовский район: Бегуницы (+3), Курск (+1), Калитино (+1), Остроговицы (+1), Красный Луч (+1).
- Волховский район: Волхов (+3), Колчаново (+1), Хвалово (+1), Новая Ладога (+1), Аврово (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+8), Всеволожск (+5), Кудрово (+7), Новое Девяткино (+1), Щеглово (+1), Кузьмоловский (+3), Старая (+3), Романовка (+3), Бугры (+1), пгт. им. Свердлова (+1), СНТ «Русский дизель» (+1), Новое Токсово (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+10), Рощино (+4), Светогорск (+1), Приморск (+2), Каменногорск (+1), Лесогорский (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+8), Рождествено (+1), Суйда (+1), Никольское (+1), Сиверский (+2), Батово (+1), Коммунар (+1), Жабино (+1), Лампово (+1), Новый Учхоз (+1), Скворицы (+1), Дружная Горка (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Большой Луцк (+2), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+5), Будогощь (+1), Городище (+1), Могилево (+1), Кукуй (+1).
- Кировский район: Кировск (+7), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+1), Шум (+2), Михайловский (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Рассвет (+1).
- Ломоносовский район: Горбунки (+1), Лебяжье (+1).
- Лужский район: Луга (+7), Толмачёво (+1), Конезерье (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+7), Купецкое (+1), Курба (+1), Игнатовское (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+5), Петровское (+1), Пятиречье (+2), Кузнечное (+1), Раздолье (+3).
- Сланцевский район: Сланцы (+8), Отрадное (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+5), Шугозеро (+2), Цвылёво (+1).
- Тосненский район: Тосно (+8), Тельмана (+1), Ульяновка (+1), Федоровское (+1), Любань (+1), Гладкое (+1).