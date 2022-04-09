На внутреннем кольце КАД перекроют одну полосу движения, и притормозят остальные

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе дорожники перекроют четвертую полосу движения с 10 по 17 апреля.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На первой, второй и третьей полосах введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.