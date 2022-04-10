Гинцбург рассказал о планах исследования назальной вакцины от COVID-19 с участием детей

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поделился планами по дальнейшему этапу исследований назальной вакцины от COVID-19.

Ученый отметил, что на следующем этапе препарат от коронавируса будет тестироваться на детях. Это произойдет после того, как полное исследование завершится на взрослых.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что сейчас отсутствует необходимость корректировки схемы вакцинации от коронавируса в России. Чтобы не заболеть, нужно ревакцинироваться каждые полгода.