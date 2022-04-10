Двухлетний ребенок выпал из окна 3 этажа в Кировском районе

Ребёнок находится в детской больнице, где ему оказывается соответствующая помощь.
По информации следственного управления СК России по Ленобласти, в поселке Мга двухлетний мальчик выпал из окна 3 этажа.
Правоохранители сообщают, что мать ребёнка заснула в то время, как он забрался на подоконник и выпал из окна квартиры.
Угрозы жизни мальчику нет. Проводится соответствующая проверка.
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