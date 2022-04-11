Какие анализы нужно сдать, если не получается похудеть?

Если вы питаетесь правильно, соблюдаете баланс КБЖУ и занимаетесь спортом, но лишние килограммы не уходят, нужно установить причину.
Вам следует сдать следующие анализы.
Оценка гормонов щитовидной железы
Это ТТГ, свободный Т3 и свободный Т4 и антитела к щитовидной железе: анти-ТПО и ТГ.
Они необходимы для точной оценки функции щитовидной железы. Почти невозможно иметь низкое содержание жира в организме, если не лечить гипотиреоз. Даже незначительное повышение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) может быть связано с увеличением веса.
Анализ на витамин D
Уровень витамина D в организме в начале низкокалорийной диеты предсказывает успех в снижении веса. Более высокие уровни витамина D также предсказывают большую потерю абдоминального жира.
Признаки дефицита витамина D:
- постоянная сильная усталость;
- боль в мышцах;
- ваш вес стал резко скакать — вы то худеете, то набираете килограммы;
- у вас появились судороги;
- появилось странное жгучее ощущение на языке и губах;
- вы стали страдать от головокружений.
Уровень кортизола, или гормона стресса
Этот анализ лучше сдавать до 9 часов утра.
Высокий уровень кортизола губителен почти для всех тканей и органов в организме. Он вызывает разрушение мышц, провоцирует вымывание кальция из костей, ускоряет процесс старения и связан с потерей памяти, беспокойством, депрессией и низким либидо, а также с увеличением отложения жира вокруг живота.
Оценка гормонов роста
Еще стоит сдать анализ на маркер гормона роста IGF-1.
Почему? Этот гормон роста необходим для поддержания здоровья костей, кожи и волос, а также для сильной мышечной массы. Он имеет тенденцию естественным образом уменьшаться с возрастом. Однако по ряду причин уровень гормона может падать еще быстрее. Такое бывает при следующих состояниях и диагнозах:
- Недосып;
- Диабет;
- Гипотиреоз;
- Остеопороз;
- Анорексия.
Анализ на лептин
Это вещество вырабатывается непосредственно жировыми клетками. При его повышении притупляется чувство голода. Генетическое нарушение его выработки (то есть низкий уровень лептина при большой массе) встречается крайне редко и диагностируется еще в детстве.
Анализ на грелин
Грелин — гормон голод, который вырабатывается клетками желудка. Его повышение стимулирует голода и снижает уровень лептина. После приема пищи уровень грелина снижается. У людей с избыточной массой тела этого может не происходить.