Какие анализы нужно сдать, если не получается похудеть?

Если вы питаетесь правильно, соблюдаете баланс КБЖУ и занимаетесь спортом, но лишние килограммы не уходят, нужно установить причину.

Вам следует сдать следующие анализы.

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Оценка гормонов щитовидной железы

Это ТТГ, свободный Т3 и свободный Т4 и антитела к щитовидной железе: анти-ТПО и ТГ.

Они необходимы для точной оценки функции щитовидной железы. Почти невозможно иметь низкое содержание жира в организме, если не лечить гипотиреоз. Даже незначительное повышение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) может быть связано с увеличением веса.

Анализ на витамин D

Уровень витамина D в организме в начале низкокалорийной диеты предсказывает успех в снижении веса. Более высокие уровни витамина D также предсказывают большую потерю абдоминального жира.

Признаки дефицита витамина D:

постоянная сильная усталость;

боль в мышцах;

ваш вес стал резко скакать — вы то худеете, то набираете килограммы;

у вас появились судороги;

появилось странное жгучее ощущение на языке и губах;

вы стали страдать от головокружений.

Уровень кортизола, или гормона стресса

Этот анализ лучше сдавать до 9 часов утра.

Высокий уровень кортизола губителен почти для всех тканей и органов в организме. Он вызывает разрушение мышц, провоцирует вымывание кальция из костей, ускоряет процесс старения и связан с потерей памяти, беспокойством, депрессией и низким либидо, а также с увеличением отложения жира вокруг живота.

Оценка гормонов роста

Еще стоит сдать анализ на маркер гормона роста IGF-1.

Почему? Этот гормон роста необходим для поддержания здоровья костей, кожи и волос, а также для сильной мышечной массы. Он имеет тенденцию естественным образом уменьшаться с возрастом. Однако по ряду причин уровень гормона может падать еще быстрее. Такое бывает при следующих состояниях и диагнозах:

Недосып;

Диабет;

Гипотиреоз;

Остеопороз;

Анорексия.

Анализ на лептин

Это вещество вырабатывается непосредственно жировыми клетками. При его повышении притупляется чувство голода. Генетическое нарушение его выработки (то есть низкий уровень лептина при большой массе) встречается крайне редко и диагностируется еще в детстве.

Анализ на грелин

Грелин — гормон голод, который вырабатывается клетками желудка. Его повышение стимулирует голода и снижает уровень лептина. После приема пищи уровень грелина снижается. У людей с избыточной массой тела этого может не происходить.