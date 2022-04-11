В поселке им. Свердлова задержан самосвал с подозрительным грунтом

Помог в этом «Мониторинг перемещения отходов»

Во время одной из проверок в поселке имени Свердлова по улице Ольховая задержан с поличным водитель самосвала, который вез подозрительный грунт без разрешения на перемещение отходов, содержащего индивидуальный идентификационный QR-код. Отсутствие кода обнаружили сотрудники комитета эконадзора во время совместного рейда с сотрудниками полиции благодаря системе «Мониторинг перемещения отходов».

Водитель получил административное взыскание, транспорт вместе с грузом изъят и помещен на штраф-стоянку. Кроме того, в отношении организации, владельца самосвала, возбуждено административное дело.

Как уже ранее писал ivbg.ru, с 1 апреля 2021 года в Ленобласти начали выдавать электронные разрешения – QR-коды – на перемещение отходов по территории региона. Для получения разрешений перевозчики должны зарегистрироваться на сайте Мониторинга перемещения отходов. За исполнением использования QR-кодов будет следить комитет государственного экологического надзора и контроля Ленинградской области.

За отсутствие подключения к системе, которая считывает информацию с ГЛОНАСС, предусмотрена административная ответственность и штрафы для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц от сорока до пятидесяти тысяч рублей, а для юридических лиц ― от девятисот тысяч до одного миллиона рублей.