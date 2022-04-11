Владимир Путин проводит переговоры с канцлером Австрии

Автор: Анастасия Щербакова
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Встреча Путина и Нехаммера проходит в закрытом режиме.

Об этом днем, 11 апреля, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова.

По просьбе австрийской стороны, переговоры проходят в  закрытом режиме. Лидеры стран встретились в подмосковной резиденции Владимира Путина. Главной темой обсуждения является ситуация на Украине.

Встреча уже идет, — передает Песков.
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05.04.2022 277
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