«Спорт не вне политики»: финский комментатор не стал произносить фамилию хоккеиста Овечкина

Финский спортивный комментатор устроил бойкот российскому хоккеисту Александру Овечкину.
Теро Кайнулайнен, комментируя хоккейный матч НХЛ между «Питтсбургом» и «Вашингтоном», заявил, что не будет произносить фамилию известного российского хоккеиста Овечкина. О странном «челлендже» финн написал в своем Twitter.
После матча Теро похвастался, что смог справиться с поставленной самому себе задачей. Комментатор не произнес фамилию Овечкина даже после того, как он закинул шайбу.
Игра завершилась победой команды Александра Овечкина. К чему был приурочен «челлендж» комментатора, неизвестно.
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04.03.2022 1673