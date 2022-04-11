«Спорт не вне политики»: финский комментатор не стал произносить фамилию хоккеиста Овечкина

Финский спортивный комментатор устроил бойкот российскому хоккеисту Александру Овечкину.

Теро Кайнулайнен, комментируя хоккейный матч НХЛ между «Питтсбургом» и «Вашингтоном», заявил, что не будет произносить фамилию известного российского хоккеиста Овечкина. О странном «челлендже» финн написал в своем Twitter.

После матча Теро похвастался, что смог справиться с поставленной самому себе задачей. Комментатор не произнес фамилию Овечкина даже после того, как он закинул шайбу.

Игра завершилась победой команды Александра Овечкина. К чему был приурочен «челлендж» комментатора, неизвестно.