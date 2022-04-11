Перекупщики в России сбросили цены на консоль Steam Deck

Переносную консоль Steam Deck от Valve начали продавать в России до официального релиза.

Официальная стоимость Steam Deck с 512 ГБ памяти составляет $650 (около 53,5 тыс. руб. по текущему курсу), но перекупы требуют больше за недоступную в магазинах новинку. Цены начинаются от 250 тыс. руб. за версию с 256 ГБ и достигают более 500 тыс. руб. за версию с 512 ГБ памяти.

В большинстве объявлений продавцы публикуют несколько фотографий со Steam Deck, указывая, что консоль новая, оригинальная и запечатанная. Многие также готовы дать проверить приставку при личной встрече, предоставив чек о покупке и гарантийный талон из европейского магазина. Некоторые указывают, что покупали Steam Deck в Германии.