Венгрия согласилась покупать российский газ за рубли

Глава МИД Венгрии заявил о готовности страны оплачивать топливо российской валютой.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о намерении Будапешта оплачивать российское голубое топливо рублями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

У нас есть решение, которое не нарушает никаких санкций, но в то же время обеспечивает газоснабжение Венгрии, — заявил иностранный политик.

Кроме того, Сийярто признался, что Венгрия сильно зависит от российских нефти и газа.

Рассказываем, какие возможные последствия грозят Европе в случае отказа расплачиваться за газ российской валютой.