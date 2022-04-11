Приезжий из Башкирии предстанет перед судом за организацию наркобизнеса в Ленобласти

Уралец, прибывший в Тихвинскую область с нелегальным «стартапом», окажется на скамье подсудимых.

Завершено расследование уголовного дела о производстве и сбыте особо крупной партии наркотиков в Тихвинском районе Ленинградской области. Организовал незаконный бизнес 42-летний приезжий из Башкирии.

Об этом в понедельник, 11 апреля, передает пресс-служба прокуратуры Ленобласти. Обвинительное заключение уже передано в суд для рассмотрения по существу.

Из подробностей следствия известно, что два года назад обвиняемый организовал нарколабораторию на арендном участке, а продукцию сбывал в даркнете через закладки. Запрещенные вещества, соответственно, распространялись на территории 47-го региона. Во время обысков у мужчины нашли оборудование и больше четырех килограммов наркотиков.