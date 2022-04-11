Только после вмешательства надзорного органа права ребенка-инвалида были восстановлены.

Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленобласти.

Так, мама малыша не могла добиться полагающейся ему ежемесячной выплаты. Женщина обратилась в местный МФЦ, где для начисления пособия сотрудники затребовали постоянную регистрацию ребенка, но ее не было. В предоставлении денежной помощи было отказано.

Прокуратура, вмешавшаяся в тонкости бюрократии, постановила, что решение МФЦ нарушает права ребенка-инвалида на охрану здоровья. Ведомство обратилось в суд с иском о непризнании решения об отказе в выплатах ребенку. Заявление прокуратуры было удовлетворено Калининским районным судом Петербурга.