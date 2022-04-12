Фото: мужчина утонул в Вуоксе в Приозерском районе

По информации ivbg.ru, 11 апреля около 11:00 поступило сообщение о мужчине, которого обнаружили в реке Вуокса возле деревни Четверяково в Приозерском районе Ленинградской области.

Утонувший был одет в футболку, рубашку, разноцветный свитер, черные штаны, куртку и резиновые сапоги. Следов насилия на теле при визуальном осмотре не зафиксировано.

Точные причины и обстоятельства смерти установит экспертиза.