Фото: мужчина утонул в Вуоксе в Приозерском районе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, 11 апреля около 11:00 поступило сообщение о мужчине, которого обнаружили в реке Вуокса возле деревни Четверяково в Приозерском районе Ленинградской области.

6n61j9
Фото: «Аварийно-спасательная служба ЛО» ВКонтакте

Утонувший был одет в футболку, рубашку, разноцветный свитер, черные штаны, куртку и резиновые сапоги. Следов насилия на теле при визуальном осмотре не зафиксировано.

Точные причины и обстоятельства смерти установит экспертиза.

Вам будет интересно
Фото: мужчина утонул в Вуоксе в Приозерском районе Четверяково, Приозерский район, Ленинградская область, Вуокса
"Культурный рэкет": у школьника в Петербурге отобрали толстовку с буквой Z за 500 рублей
Неизвестные забрали у девятиклассника худи с символикой военной спецоперации ВС РФ на Украине. В качестве компенсации "рэкетиры" перевели пострадавшему 500...
16.03.2022 6862
Автор