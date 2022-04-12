Аграрии Ленобласти столкнулись с проблемами перед посевной кампанией

Новый посевной сезон в регионе столкнулся с первыми проблемами. Одна из них — обслуживание техники, 45% которой произведено за границей.

Зампредседателя правительства Ленобласти Олег Малащенко рассказал агентству ТАСС о начале сезона посева в регионе.

По его словам, запасных частей для сельхозтехники хватит до сентября этого года. Сейчас порядка 90% техники готовы к началу кампании, однако 45% из них произведена за рубежом. Сложность состоит в том, что логистика запчастей для нее затруднена.

Вместе с тем, запаса запчастей у региона еще есть на пол года. Поставка оборудования происходит со складов Петербурга и составляет 3-5 дней.

На сегодняшний день в Ленинградской области машино-тракторный парк составляет свыше 5 тыс. единиц, из них чуть более 3 тыс. единиц — это трактора. Сегодня около 45% — это импортная техника. Сложности есть, но на сегодняшний день 90% техники готово к весенне-полевым работам. Запас запчастей у нас есть до сентября свободно, — заявил Малащенко.