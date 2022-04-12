«Любовь и голуби» выйдет в повторный прокат в России

Показ советского фильма «Любовь и голуби» начнется с 21 апреля.

Организацией повторного показа советской классики займется «НТВ», который ранее уже выпускал в прокат другие культовые кинеокартины. Среди них: «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Кин-дза-дза!», «Москва слезам не верит», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Служебный роман».

«Любовь и голуби» — комедия прямиком из СССР, снятая Владимиром Меньшовым. Уже в четверг, 21 апреля кинокартину покажут в кинотеатрах. Кроме того, изображение и звук фильма были отреставрированы.

Ранее в российских кинотеатрах стартовал повторный показ фильма «Брат» с ныне покойным Сергеем Бодровым в главной роли. За пять дней проката кинокартина заработала более 42 млн рублей. Бюджет первой части фильма составлял 99 600 долларов. По нынешнему курсу, это 9,3 млн рублей. Это значит, что перезапуск картины позволил окупить бюджет в 5 раз.