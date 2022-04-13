В Петербург из Антарктиды доставили лед возрастом более 560 тыс. лет

Автор: Сергей Агутин
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Научно-экспедиционное судно «Академик Трешников» пришвартовалось в петербургском порту. Ученые привезли с собой ледяной керн, возраст которого составляет более 560 тысяч лет.

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Фото: пресс-служба ААНИИ
«На антарктической станции «Восток» успешно подняли с глубины 3 453 м ледяной керн возрастом 567 тыс. лет», – говорится в сообщении пресс-службы Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ)

Ученые в процессе исследований керна смогут реконструировать температурный режим, вулканическую и солнечную активность, а также состав атмосферы, которые были на Земле в указанный временной промежуток. Полученные данные помогут выстроить модели возможных изменений климата в будущем.

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12.04.2022 154
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