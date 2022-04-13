В Петербург из Антарктиды доставили лед возрастом более 560 тыс. лет

Научно-экспедиционное судно «Академик Трешников» пришвартовалось в петербургском порту. Ученые привезли с собой ледяной керн, возраст которого составляет более 560 тысяч лет.

«На антарктической станции «Восток» успешно подняли с глубины 3 453 м ледяной керн возрастом 567 тыс. лет», – говорится в сообщении пресс-службы Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ)

Ученые в процессе исследований керна смогут реконструировать температурный режим, вулканическую и солнечную активность, а также состав атмосферы, которые были на Земле в указанный временной промежуток. Полученные данные помогут выстроить модели возможных изменений климата в будущем.