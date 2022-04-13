Фото: Дом-музей Римского-Корсакова в Тихвине провел экскурсию для семей из Мариуполя

Автор: Сергей Агутин
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Государственный Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине провели экскурсию для семей с детьми из Мариуполя. Им рассказали об истории дома, показатели экспозиции.

Фото: Дом-музей Римского-Корсакова в Тихвине провел экскурсию для семей из Мариуполя Тихвин, Мариуполь, Ленинградская область
Фото: Дом-музей Римского-Корсакова в Тихвине провел экскурсию для семей из Мариуполя Тихвин, Мариуполь, Ленинградская область
Фото: Дом-музей Римского-Корсакова в Тихвине провел экскурсию для семей из Мариуполя Тихвин, Мариуполь, Ленинградская область

Фото: vk.com/house_museum_rk

Самой маленькой посетительнице Софье исполнилось всего 4 месяца, и в ходе экскурсии она уснула у мамы на руках. Ее уложила в колыбель в детской спальне Ники.

«Представляете, вырастет эта девочка, и мама ей расскажет, как она спала в колыбельке в детской спальне Ники Римского-Корсакова», – рассказали сотрудники музея

Также детям разрешили поиграть со всем содержимым в детской игральной комнате.  

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