Российские пользователи требуют от Netflix 60 миллионов рублей за уход с рынка

Коллективную жалобу представляют 20 истцов.

Стрим-сервис Netflix получил коллективный иск от российских пользователей на компенсацию в размере 60 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвокатскую фирму «Чернышов, Лукоянов и партнеры».

Напомним, компания отказалась от сотрудничества с Россией после начала военной спецоперации на Украине. Иск был принят в Хамовническом районном суде Москвы.

Сегодня адвокатское бюро подало групповой иск к американскому сервису Netflix. Известно, что интересы россиян представляют 20 истцов. Это количество подходит под определение «коллективный иск». Более того, сейчас в работе находятся около 100 заявок, а значит количество жалоб будет увеличиваться.

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Защитники объяснили, что американская компания нарушила права пользователей, ведь договор является публичным и не предусматривает возможность одностороннего отказа.