Экс-глава поселка Лебяжье задержан за хищение земли на 18 млн рублей

Александр Магон подозревается в присвоении почти 10 гектар земли в Ломоносовском районе области на сумму более 18 млн рублей.
Об этом 13 апреля пишет редакция Mash на Мойке, ссылаясь на пресс-службу ФСБ по Санкт-Петербургу.
Так, бывшего главу администрации Лебяжинского поселения задержали по уголовному делу о «Злоупотреблении должностным полномочиями, повлёкшими тяжкие последствия».
Следствие выяснило, что за последние четыре года Магон организовал хищение двух участков земли в Ломоносовском районе. Ее стоимость оценивается минимум в 18 млн рублей.
Кроме того, задержаны двое его помощников по подозрению в пособничестве данного преступления. Сейчас в отношении задержанных избирается мера пресечения.
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