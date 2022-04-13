Экс-глава поселка Лебяжье задержан за хищение земли на 18 млн рублей

Александр Магон подозревается в присвоении почти 10 гектар земли в Ломоносовском районе области на сумму более 18 млн рублей.

Об этом 13 апреля пишет редакция Mash на Мойке, ссылаясь на пресс-службу ФСБ по Санкт-Петербургу.

Так, бывшего главу администрации Лебяжинского поселения задержали по уголовному делу о «Злоупотреблении должностным полномочиями, повлёкшими тяжкие последствия».

Следствие выяснило, что за последние четыре года Магон организовал хищение двух участков земли в Ломоносовском районе. Ее стоимость оценивается минимум в 18 млн рублей.

Кроме того, задержаны двое его помощников по подозрению в пособничестве данного преступления. Сейчас в отношении задержанных избирается мера пресечения.