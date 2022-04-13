Правительство ввело новые правила покупки и аренды иностранных самолетов

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о временных правилах по исполнению обязательств для местных авиакомпаний и организаций перед иностранными партнерами, сообщает пресс-служба кабмина.
Согласно имеющимся данным, документ определяет порядок договоров, направленных на приобретение, аренду, а также лизинг авиационной техники из других стран в текущем году. Полный текст постановления можно прочитать на официальном сайте ведомства.
— Если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи будут идти на его счёт в российском банке в рублях, — сообщает пресс-служба правительства.
Также стало известно, что все расчеты между участниками процесса будут производиться по официальному курсу ЦБ, установленному в день исполнения обязательств.
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