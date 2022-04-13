«Джон Уик 4» с Киану Ривзом не выйдет в российский прокат

Российские кинотеатры остались без голливудских новинок.

Как предает портал «Бюллетень кинопрокатчика», российский зритель не сможет увидеть четвертую часть «Джона Уика» и фильм «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем в главной роли.

Кинокомпания Lionsgate, которой принадлежат эти проекты, приостановила премьерные показы в России. Причиной тому стала спецоперация на Украине. Когда студия вновь появится в графике релизов — неизвестно.

Комедийный боевик с Кейджем должен был выйти 21 апреля.