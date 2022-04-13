«Джон Уик 4» с Киану Ривзом не выйдет в российский прокат

Российские кинотеатры остались без голливудских новинок.
Как предает портал «Бюллетень кинопрокатчика», российский зритель не сможет увидеть четвертую часть «Джона Уика» и фильм «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем в главной роли.
Кинокомпания Lionsgate, которой принадлежат эти проекты, приостановила премьерные показы в России. Причиной тому стала спецоперация на Украине. Когда студия вновь появится в графике релизов — неизвестно.
Комедийный боевик с Кейджем должен был выйти 21 апреля.
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04.04.2022 302