Офицер из Гатчинского района Ленобласти погиб на Украине

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: администрация Гатчинского района

В ходе военной спецоперации на Украине погиб офицер, штурман вертолетной эскадрильи Александр Приходько. 

Губернатор Ленобласти выразил слова поддержки семье и сослуживцам капитана Александра Приходько. При выполнении воинских обязанностей он погиб на Украине.

В тяжелый час разделяю боль огромной утраты с семьей Александра Анатольевича Приходько, его родными и близкими, друзьями, однополчанами, — соболезнует Александр Дрозденко.

Военнослужащий родом из поселка Сиверский Гатчинского района Ленобласти. Указом президента РФ от 5 апреля Александр Приходько посмертно награжден орденом Мужества. У него осталась жена и ребенок.

Александр Приходько стал официально десятым военнослужащим из Ленобласти, отдавшим жизнь на Украине. Ранее стало известно о гибели  Романа СимаковаНикиты АвроваНикиты ТатаренкоДмитрия Федосеева, Матвея Вахитова, Юрия Савенкова, Андрея Портуся, Павла Позанена, Сергея Солоева.

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