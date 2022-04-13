Офицер из Гатчинского района Ленобласти погиб на Украине

В ходе военной спецоперации на Украине погиб офицер, штурман вертолетной эскадрильи Александр Приходько.

Губернатор Ленобласти выразил слова поддержки семье и сослуживцам капитана Александра Приходько. При выполнении воинских обязанностей он погиб на Украине.

В тяжелый час разделяю боль огромной утраты с семьей Александра Анатольевича Приходько, его родными и близкими, друзьями, однополчанами, — соболезнует Александр Дрозденко.

Военнослужащий родом из поселка Сиверский Гатчинского района Ленобласти. Указом президента РФ от 5 апреля Александр Приходько посмертно награжден орденом Мужества. У него осталась жена и ребенок.

Александр Приходько стал официально десятым военнослужащим из Ленобласти, отдавшим жизнь на Украине. Ранее стало известно о гибели Романа Симакова, Никиты Аврова, Никиты Татаренко, Дмитрия Федосеева, Матвея Вахитова, Юрия Савенкова, Андрея Портуся, Павла Позанена, Сергея Солоева.