Инспекторы с большой дороги: 26 сотрудников ДПС задержаны за взятки на 14 млн рублей

По информации ivbg.ru, в Ростовской области задержаны 26 человек, имеющих отношение к работе Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД. Их подозревают во взяточничестве и вымогательстве у водителей на 14 млн рублей.

Следствие полагает, что ныне задержанные действовали на трассе М-4 «Дон» в 2017-2020 годах. Они фотографировали машины, проезжающие транзитом, и с помощью графических редакторов создавали фиктивные доказательства нарушения ПДД.

Изображения пересылали инспекторам ДПС, находящимся в нескольких километрах. Они тормозили машины и запугивали водителей. Чтобы избежать ответственности, те передавали полицейским деньги.