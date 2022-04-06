Еще один военнослужащий из Ленобласти погиб в ходе спецоперации на Украине

Автор: Гузель Галимова
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В ходе спецоперации на Украине героически погиб еще один военнослужащий из Ленинградской области, старший сержант Никита Татаренко.

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Фото: vk.com

Александр Дрозденко выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.

«В тяжелый час разделяю боль огромной утраты с родителями и близкими Никиты Сергеевича Татаренко, его друзьями, однокурсниками по Лужскому агропромышленному техникуму, однополчанами», — написал Дрозденко.

Никита Татаренко стал седьмым официально погибшем на Украине из Ленобласти. Во время спецоперации на Украине героически погибли Дмитрий Федосеев, Матвей Вахитов, Юрий Савенков, Андрей Портусь, Павел ПозаненСергей Солоев и священнослужитель из Новой Ладоги.

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