Еще один военнослужащий из Ленобласти погиб в ходе спецоперации на Украине

В ходе спецоперации на Украине героически погиб еще один военнослужащий из Ленинградской области, старший сержант Никита Татаренко.
Александр Дрозденко выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.
«В тяжелый час разделяю боль огромной утраты с родителями и близкими Никиты Сергеевича Татаренко, его друзьями, однокурсниками по Лужскому агропромышленному техникуму, однополчанами», — написал Дрозденко.
Никита Татаренко стал седьмым официально погибшем на Украине из Ленобласти. Во время спецоперации на Украине героически погибли Дмитрий Федосеев, Матвей Вахитов, Юрий Савенков, Андрей Портусь, Павел Позанен, Сергей Солоев, и священнослужитель из Новой Ладоги.
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