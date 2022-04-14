Пожар охватил 86 квадратных метров частного дома, расположенного на улице Жилгородок в деревне Агалатово во Всеволожском районе Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 13 апреля. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 23:41.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие человеческие останки. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.