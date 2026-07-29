Видео о травмированной собаке взорвало соцсети и заставило жителей Тихвина бить в набат: по их словам, животное не раз надолго запирали на балконе в любую погоду и жестоко обращались. После последовавших жалоб от неравнодушных питомца забрали и поместили на карантин, но такой поворот вызвал у горожан не облегчение, а шквал вопросов. Разбираемся, что известно на данный момент.

От видео в сети - к тревоге соседей

Фото: кадр из видео

24 июля в соцсетях появилось видео, на котором собаке травмировали заднюю лапу балконной дверью в одном из домов Тихвина. Питомец от боли взвыл, но хозяева не вышли проверить его состояние. Отметим, что ещё этой весной в соцсетях фиксировалась и другая видеозапись, где та же собака скулила, сидя на балконе, и «просилась» в квартиру.

После последней публикации местные жители пожаловались на жестокое обращение с животными. По словам очевидцев, собаку с видео больше года держат на открытом балконе - и в жару, и в сильные морозы, в том числе при температуре до -30 °C, почти не выгуливают и применяют к ней физическую силу.

Соседка рассказала, что неоднократно видела собаку на балконе по утрам, предположив, что та сидела там всю ночь. Женщина утверждает, что хозяева также бьют животное: например, когда собака «плачет», мужчина пинает её ногой. Кроме того, в последнее время питомца почти перестали выводить на улицу, пишет 78.ru.

По наблюдениям жительницы, животное сильно похудело и выглядит запуганным. Если раньше собака была активной, то теперь держится напряжённо - поджимает хвост, прижимает уши. Люди считают, что собаку нужно забрать у нынешних владельцев и найти ей заботливых хозяев.

Реакция властей и волна возмущений

Жалобы жителей были направлены в несколько инстанций, в том числе в полицию. По адресу содержания собаки на днях прибыл участковый. Затем питомца доставили к специалистам станции по борьбе с болезнями животных Тихвинского и Бокситогорского районов, отметили в местной администрации.

«Нарушений не зафиксировано. На сегодняшний день животное осмотрено специалистами ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов». Собака не проявляет признаков агрессии или испуга, патологий не выявлено, хромота отсутствует. Животное поставлено на карантин, после чего будет проведено вакцинирование», - сказано в официальном комментарии админки района.

Однако такой ответ жителей не удовлетворил и вызвал волну возмущений. Некоторые предположили, что на фото - другая собака.

Скриншот комментариев под постом

При всём этом коллеги из 78.ru также сообщали, что два дня назад тихвинские зоозащитники и волонтёры искали немецкую овчарку, о которой сообщили местные жители как о жертве жестокого обращения. По словам общественного инспектора по защите животных Ангелины, после публикаций хозяева, вероятно, уехали из города вместе с питомцем.

Другие неравнодушные не поняли необходимость содержания животного в центре карантирования.

«Также хочется получить объяснение правомерности содержания домашней собаки в обсерваторе! По какой из причин собака оказалась в карантине? Изъять домашнюю собаку из семьи и поместить её на принудительный карантин в службу отлова или государственную ветклинику могут только в следующих случаях: если собака покусала человека или другое животное; у неё есть явные признаки заболевания бешенством; в случае жестокого обращения с животным в семье! Насколько известно, пёс никого не кусал, здоров! Остаётся одна причина - жестокое к нему обращение со стороны хозяев!», - задалась вопросом Елена.

Ей пришёл ответ от областного Управления ветеринарии, в котором говорится, что «собака помещена в центр карантинирования по заявлению владельца».

«Цель размещения - проведение противоэпизоотических мероприятий, наблюдение за состоянием животного и его регистрация. Оценка физиологического состояния собаки будет дана после завершения всех предусмотренных мероприятий», - пояснили в структурном подразделении.

Тем временем один из участников обсуждения, дабы подтвердить необходимость изъятия животного у хозяев, обратился к законам РФ.

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Редакция ivbg продолжит следить за дальнейшим развитием событий.

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