В Минпромторге одобрили проект «Единой России» по импортозамещению

«Единая Россия» запустила проект по импортозамещению и индустриализации под названием «Выбирай свое». Он поможет решить задачи сохранения рабочих мест, удовлетворения спроса и обеспечения продовольственной и технологической безопасности России.
Проект «Выбирай свое» имеет 12 направлений: спорт, медицина, детские и продовольственные товары, связь, автомобильный, воздушный транспорт, нефтегазовый сектор, космическая отрасль, текстильная промышленность, сельское хозяйство, товары повседневного спроса, культура и развлечения, общественное питание, интернет магазины, финансы, строительство, энергетика, логистика, программное обеспечение.
Руководитель Центрисполкома «Единой России» Александр Сидякин подчеркнул, что в условиях санкций нужно создавать все условия для антимонопольной политики, стимулирования конкуренции на внутреннем рынке, вовлечения россиян в предпринимательство и самозанятость.
А замруководителя «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов отметил, что качество товаров и услуг в России не должно уступать мировым.
Отдельный акцент был сделан на теме лекарственного обеспечения. У производителей в России есть технологическая возможность осуществлять производство по 405 международным непатентованным наименованиям из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств.
Также предметно обсуждалось производство детских товаров. Главная задача на момент подготовки публикации – обеспечение доступности заменителей грудного молока.
Проект «Единой России» поддержали в Минпромторге. Губернатор Ленинградской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Дрозденко заявил, что в текущих условиях важно поддержать предприятия по трем ключевым направлениям: финансово, упростить процедуры, сократить количество проверок.
По мнению Александра Дрозденко, сегодня благоприятное время для предпринимателей, готовых рисковать и развиваться. А власти помогут такому бизнесу.