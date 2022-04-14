В Минпромторге одобрили проект «Единой России» по импортозамещению

«Единая Россия» запустила проект по импортозамещению и индустриализации под названием «Выбирай свое». Он поможет решить задачи сохранения рабочих мест, удовлетворения спроса и обеспечения продовольственной и технологической безопасности России.

Проект «Выбирай свое» имеет 12 направлений: спорт, медицина, детские и продовольственные товары, связь, автомобильный, воздушный транспорт, нефтегазовый сектор, космическая отрасль, текстильная промышленность, сельское хозяйство, товары повседневного спроса, культура и развлечения, общественное питание, интернет магазины, финансы, строительство, энергетика, логистика, программное обеспечение.

Руководитель Центрисполкома «Единой России» Александр Сидякин подчеркнул, что в условиях санкций нужно создавать все условия для антимонопольной политики, стимулирования конкуренции на внутреннем рынке, вовлечения россиян в предпринимательство и самозанятость.

А замруководителя «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов отметил, что качество товаров и услуг в России не должно уступать мировым.

«Наш проект призван защищать права и поддерживать предпринимателей, консолидируя вокруг себя общественные, некоммерческие организации, органы власти, активных граждан», – сообщил Сергей Морозов

Отдельный акцент был сделан на теме лекарственного обеспечения. У производителей в России есть технологическая возможность осуществлять производство по 405 международным непатентованным наименованиям из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств.

«Российская фарма сегодня — это хороший пример импортозамещения. В аптеках реализуется порядка 60% отечественных лекарственных препаратов в упаковках. Они по качеству, эффективности и безопасности абсолютно идентичны лекарственным препаратам, которые производятся в Европе или на территории США», – напомнил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев

Также предметно обсуждалось производство детских товаров. Главная задача на момент подготовки публикации – обеспечение доступности заменителей грудного молока.

«У нас есть производства в дружественных странах: Иране, Турции, Китае. И нам нужно запустить сертификацию. Потому что, если что-то случится с логистикой из недружественных стран, эта сертификация занимает от 6 до 9 месяцев», – рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая

Проект «Единой России» поддержали в Минпромторге. Губернатор Ленинградской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Дрозденко заявил, что в текущих условиях важно поддержать предприятия по трем ключевым направлениям: финансово, упростить процедуры, сократить количество проверок.

«Ряд зарубежных собственников заявили о выходе из российских активов, ситуация в регионе стабильная. Предприятия продолжат работу с новым менеджментом. На региональном уровне разрабатывается комплекс мер: от поддержки занятости и содействия малому и среднему предпринимательству до финансового стимулирования проектов по импортозамещению. С учетом федерального софинансирования направим около 360 миллионов рублей на льготные займы обрабатывающим предприятиям. Для малого бизнеса открыт «зеленый коридор», что поможет упросить согласования», – сообщил глава региона

По мнению Александра Дрозденко, сегодня благоприятное время для предпринимателей, готовых рисковать и развиваться. А власти помогут такому бизнесу.