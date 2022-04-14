В сети появились редкие фотографии интерьеров здания Тюрьмы Выборгского замка

После завершения работ в Тюрьме расположится хранилище коллекций Выборгского музея-заповедника.

Источник: t.me/tsoyvbg Источник: t.me/tsoyvbg Источник: t.me/tsoyvbg

В телеграм-канале Цой пишет, появились фотографии интерьеров здания Тюрьмы Выборгского замка в процессе реставрации.

Отмечается, что уже завершена вычинка кладки стен, но перекрытия ещё не установлены.