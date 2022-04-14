В сети появились редкие фотографии интерьеров здания Тюрьмы Выборгского замка

Автор: Александр Селиванов
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После завершения работ в Тюрьме расположится хранилище коллекций Выборгского музея-заповедника.

В сети появились редкие фотографии интерьеров здания Тюрьмы Выборгского замка реставрация Выборга, Реставрация в России, Реставрация в Ленобласти, реставрация, Ленобласть, Выборгский Замок, ВыборгИсточник: t.me/tsoyvbg
В сети появились редкие фотографии интерьеров здания Тюрьмы Выборгского замка реставрация Выборга, Реставрация в России, Реставрация в Ленобласти, реставрация, Ленобласть, Выборгский Замок, ВыборгИсточник: t.me/tsoyvbg
В сети появились редкие фотографии интерьеров здания Тюрьмы Выборгского замка реставрация Выборга, Реставрация в России, Реставрация в Ленобласти, реставрация, Ленобласть, Выборгский Замок, ВыборгИсточник: t.me/tsoyvbg

В телеграм-канале Цой пишет, появились фотографии интерьеров здания Тюрьмы Выборгского замка в процессе реставрации.

Отмечается, что уже завершена вычинка кладки стен, но перекрытия ещё не установлены.

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16.03.2022 278
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