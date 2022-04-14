В Петербурге и Ленобласти появились листовки против Турчинова

Жители города и области выступают против националиста.
Источник: vk.com/lenobl
Источник: vk.com/lenobl
В сообществе ВК «Ленинградская область», появились фотографии с листовками против украинского националиста Александра Турчинова.
Отмечается, что в Сертолово, Мурино, на улицах Северной столицы можно увидеть подобные изображения.
— 8 лет назад был подписан Указ об АТО, но фактически началась война Украины против жителей Донбасса, — подчеркнул автор поста.
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