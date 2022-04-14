В Петербурге и Ленобласти появились листовки против Турчинова

Автор: Александр Селиванов
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Жители города и области выступают против националиста.

В Петербурге и Ленобласти появились листовки против Турчинова Украина, Россияне, Россия, Петербург, мир, Ленобласть, европа, Акции в Санкт-Петербурге, Акции в России, Акции в Ленобласти, акцииИсточник: vk.com/lenobl
В Петербурге и Ленобласти появились листовки против Турчинова Украина, Россияне, Россия, Петербург, мир, Ленобласть, европа, Акции в Санкт-Петербурге, Акции в России, Акции в Ленобласти, акцииИсточник: vk.com/lenobl

В сообществе ВК «Ленинградская область», появились фотографии с листовками против украинского националиста Александра Турчинова.

Отмечается, что в Сертолово, Мурино, на улицах Северной столицы можно увидеть подобные изображения.

— 8 лет назад был подписан Указ об АТО, но фактически началась война Украины против жителей Донбасса, — подчеркнул автор поста.
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