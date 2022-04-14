В Петербурге и Ленобласти появились листовки против Турчинова

Жители города и области выступают против националиста.

Источник: vk.com/lenobl Источник: vk.com/lenobl

В сообществе ВК «Ленинградская область», появились фотографии с листовками против украинского националиста Александра Турчинова.

Отмечается, что в Сертолово, Мурино, на улицах Северной столицы можно увидеть подобные изображения.

— 8 лет назад был подписан Указ об АТО, но фактически началась война Украины против жителей Донбасса, — подчеркнул автор поста.