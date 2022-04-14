Пьяный изверг избил молодого пса топором в Ленобласти

Автор: Александр Селиванов
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Песик по имени Буч получил тяжелые ранения. За его жизнь борются ветеринары.

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Пьяный изверг избил молодого пса топором в Ленобласти Спасение животных в России, Спасение животных в Ленобласти, собаки, Помощь животным в России, помощь животным в Ленобласти, Песики, Ленобласть, животные, Домашние животные в России, Домашние животные в ЛенобластиИсточник: https://vk.com/publicdobroe_serdce_kingisepp
Пьяный изверг избил молодого пса топором в Ленобласти Спасение животных в России, Спасение животных в Ленобласти, собаки, Помощь животным в России, помощь животным в Ленобласти, Песики, Ленобласть, животные, Домашние животные в России, Домашние животные в ЛенобластиИсточник: https://vk.com/publicdobroe_serdce_kingisepp

В сообществе «Кингисепп Доброе сердце» появилась информация о том, что в Кингисеппском районе пьяный изверг избил собаку свое сожительницы.

Приехавшая на место жестокой расправы Наталья забрала песика и отвезла его в Мегамакс, где Бучу оказали экстренную помощь.

— Очистили и промыли раны, наложили швы и дренажи, чтоб выходила вся грязь. По мимо ран, у Буча несколько переломов черепа, — написал автор поста.

Сейчас песику необходима передержка или новый дом, а поликлинике антибиотики и раствор для промывки ран. Жестоким обращением с Бучем уже заинтересовались в полиции.

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Источник: https://vk.com/publicdobroe_serdce_kingisepp
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