Пьяный изверг избил молодого пса топором в Ленобласти

Песик по имени Буч получил тяжелые ранения. За его жизнь борются ветеринары.

Источник: https://vk.com/publicdobroe_serdce_kingisepp Источник: https://vk.com/publicdobroe_serdce_kingisepp Источник: https://vk.com/publicdobroe_serdce_kingisepp

В сообществе «Кингисепп Доброе сердце» появилась информация о том, что в Кингисеппском районе пьяный изверг избил собаку свое сожительницы.

Приехавшая на место жестокой расправы Наталья забрала песика и отвезла его в Мегамакс, где Бучу оказали экстренную помощь.

— Очистили и промыли раны, наложили швы и дренажи, чтоб выходила вся грязь. По мимо ран, у Буча несколько переломов черепа, — написал автор поста.

Сейчас песику необходима передержка или новый дом, а поликлинике антибиотики и раствор для промывки ран. Жестоким обращением с Бучем уже заинтересовались в полиции.