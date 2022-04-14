В ЦБ назвали условия для снижения ключевой ставки

Ключевую ставку можно будет понизить, когда риски для финансовой и ценовой стабильности страны станут снижаться.

Замглавы Банка России Алексей Заботкин объяснил, благодаря чему регулятору удалось приступить к постепенному снижению ключевой ставки. По его словам, этому способствовало последовательное замедление в России темпов роста цен, несмотря на то, что они по-прежнему превышают целевой уровень инфляции в 4%. Об этом сообщает агентство «Прайм».

На прошлой неделе ЦБ снизил ключевую ставку с 20% до 17% годовых. При этом остается возможным продолжение снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

— По-прежнему темпы роста цен сильно превышают уровень цели по инфляции, но они последовательно замедляются. Это похоже на ту динамику, которую мы видели в 2015 году. Это дает возможность нам приступить к постепенному снижению ключевой ставки — мы ее понизили на 3 процентных пункта 8 апреля, — приводит информагентство слова Заботкина, сказанные во время выступления на заседании комитета ГД по финрынку.

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Он добавил, что дальнейшее снижение ставки зависит от темпов нормализации рисков для финансовой стабильности РФ и прогнозируемым уровнем инфляции.