В ЦБ назвали условия для снижения ключевой ставки

Ключевую ставку можно будет понизить, когда риски для финансовой и ценовой стабильности страны станут снижаться.
Замглавы Банка России Алексей Заботкин объяснил, благодаря чему регулятору удалось приступить к постепенному снижению ключевой ставки. По его словам, этому способствовало последовательное замедление в России темпов роста цен, несмотря на то, что они по-прежнему превышают целевой уровень инфляции в 4%. Об этом сообщает агентство «Прайм».
На прошлой неделе ЦБ снизил ключевую ставку с 20% до 17% годовых. При этом остается возможным продолжение снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Он добавил, что дальнейшее снижение ставки зависит от темпов нормализации рисков для финансовой стабильности РФ и прогнозируемым уровнем инфляции.