С 1 мая система поддержки семей с детьми от 3 до 17 лет станет «бесшовной»

С 1 мая система поддержки российских семей с детьми от 3 до 17 лет станет «бесшовной», без деления на категории по возрасту.

Система господдержки российских семей с детьми в возрасте от 3 до 17 лет будет преобразована, сообщает «Интерфакс». С 1 мая её сделают «бесшовной», что означает отсутствие деления на категории «до трех лет», «от 3 до 7 лет» и от «7 до 17 лет».

Заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина пояснила, что с 1 мая под одну категорию будут подпадать семьи с детьми от 3 до 17 лет, а позднее её охват будет включать и категорию до 3 лет. По её словам, принцип «бесшовности» также предполагает выстраивание единых условий, чтобы нуждающиеся семьи, независимо от возраста ребенка, могли перейти на следующий этап без изменения требований к условиям и правилам получения господдержки.