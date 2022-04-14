Украина снова нанесла удар по границе России

Село Журавлевка в Белгородской области было обстреляно со стороны Украины.

Об этом глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своих соцсетях 14 апреля. По его словам, в селе уже был объявлен режим ЧС, людей вывезли за его пределы.

Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет, — написал губернатор.

На данный момент это уже четвертая диверсия на территории России со стороны Украины. Ранее в Брянской области был обстрелян поселок Климово. Незадолго до этого происшествия, ВСУ также нанесли удары из минометов по погранпункту «Новые Юрковичи», где в этот момент находилось более 30 беженцев, направляющихся в Россию. Также был обстрелян населенный пункт в Брянской области.

Ранее Минобороны РФ пригрозило Украине жестким ответом на попытки атаковать границу России. Судя по происходящему, ВСУ не намерены следовать предупреждению.