«Автобусы старые, часто ломаются»: почему жители Светогорска недовольны нынешним перевозчиком?

В редакцию ivbg.ru прислали пост об очередной поломке автобуса №126, следующего по маршруту «Светогорск-Выборг». В комментариях жители Светогорска отметили, что указанный общественный транспорт является единственным связующим звеном между городами Выборгского района, помимо такси, которое не все могут себе позволить.

Что произошло?

13 апреля 2022 года в одной из групп Светогорска соцсети «ВКонтакте» появился пост, где сообщалось, что автобус №126 сломался по пути в Выборг.

«Опять сломался автобус по маршруту 126. Люди стоят на дороге, не уехать в Выборг. Обещали большие автобусы, а пускают на маршрут неисправленный пазик» — написано в публикации произошедшего.

Автор записи также приложил фотографию стоящего у обочины общественного транспортного средства.

«Я два раза в год езжу в отпуск к сестрам! Раньше было удобно на 810 ездить и туда, и обратно. Теперь нет прямого рейса. А в Выборге уже давно такая проблема с автобусами на маршрутах. Вот и приходиться пользоваться услугами такси, а это дороже!», — рассказала гостья Ленобласти Татьяна Платошкина редакции ivbg.ru.

В комментариях люди отметили, что подобное случается часто.

«Сколько это может продолжаться? Маршрут 126 автобуса единственный, который связывает Светогорск с Выборгом. Альтернатива только такси, но не все, особенно пенсионеры, могут себе это позволить», — выразила свое недовольство Людмила Лисова.

Редакция нашла аналогичный пост в соцсети в «ВКонтакте» за 2020 год, где пассажиры жалуются на поломку автобуса.

«Автобусы старые, не ремонтируются. Использовать такие неисправные автобусы, значит рисковать жизнью людей. Рейсы сокращены. В салоне грязно, пыльно и вряд ли проводилась санобработка», — написал один из пассажиров.

Почему возникают постоянные поломки общественного транспорта и кто за это отвечает?

Нынешним перевозчиком является OOO «Светогорское ЖКХ» (ООО «СЖКХ»). Согласно расписанию отправлений, указанных на сайте организации, автобус №126 отправляется из Светогорска: в 5:30, 7:30, 9:30, 11:20, 13:35, 15:40, 16:50, 19:00, а из Выборга: 7:50, 9:45, 11:30, 13:30, 15:15, 17:20, 18:45, 20:40. В среднем поездка из Светогорска до Выборга или обратно занимает один час.

«В тот день я не ехала в автобусе 126 маршрута, но несколько раз попадала в подобную ситуацию. Поэтому и реакция у меня такая. Сейчас единственная возможность добраться до Выборга — это 126 маршрут автобуса. Автобусы старые, часто ломаются – либо в дороге, либо не выходят на маршрут. А жителям надо попасть ко времени на «Ласточку», на прием к врачу или по другим важным делам. Тем более, что иногда вместо большого автобуса подают маленькую маршрутку. Желающих добраться до Выборга много и иной раз приходится ехать стоя», — поделилась жительница Светогорска.

Редакция ivbg.ru попыталась связаться с руководством перевозчика. Сначала диспетчер сообщила, что поговорить с начальством OOO «Светогорское ЖКХ» можно после прибытия главы в офис — во второй половине дня. В процессе повторного звонка выяснилось, что никак комментариев организация не дает.

Приезжие недоумевают, почему ситуации с поломками автобуса продолжают происходить.

«В городе живет много народа, кто пользуется общественным транспортом! Люди едут на работу, в больницы. Как так, вечно ломающийся транспорт?», — подытожила Татьяна Платошкина.

В начале февраля 2017 года суд признал ООО «СЖКХ» виновным в совершении административных правонарушений, а именно в массовых нарушениях жилищного законодательства в поселке Лосево, поселке городского типа Лесогорский и в самом Светогорске. Тогда компании назначили штраф в 500 тысяч рублей.