«Автобусы старые, часто ломаются»: почему жители Светогорска недовольны нынешним перевозчиком?

В редакцию ivbg.ru прислали пост об очередной поломке автобуса №126, следующего по маршруту «Светогорск-Выборг». В комментариях жители Светогорска отметили, что указанный общественный транспорт является единственным связующим звеном между городами Выборгского района, помимо такси, которое не все могут себе позволить.
Что произошло?
13 апреля 2022 года в одной из групп Светогорска соцсети «ВКонтакте» появился пост, где сообщалось, что автобус №126 сломался по пути в Выборг.
Автор записи также приложил фотографию стоящего у обочины общественного транспортного средства.
В комментариях люди отметили, что подобное случается часто.
Редакция нашла аналогичный пост в соцсети в «ВКонтакте» за 2020 год, где пассажиры жалуются на поломку автобуса.
Почему возникают постоянные поломки общественного транспорта и кто за это отвечает?
Нынешним перевозчиком является OOO «Светогорское ЖКХ» (ООО «СЖКХ»). Согласно расписанию отправлений, указанных на сайте организации, автобус №126 отправляется из Светогорска: в 5:30, 7:30, 9:30, 11:20, 13:35, 15:40, 16:50, 19:00, а из Выборга: 7:50, 9:45, 11:30, 13:30, 15:15, 17:20, 18:45, 20:40. В среднем поездка из Светогорска до Выборга или обратно занимает один час.
Редакция ivbg.ru попыталась связаться с руководством перевозчика. Сначала диспетчер сообщила, что поговорить с начальством OOO «Светогорское ЖКХ» можно после прибытия главы в офис — во второй половине дня. В процессе повторного звонка выяснилось, что никак комментариев организация не дает.
Приезжие недоумевают, почему ситуации с поломками автобуса продолжают происходить.
В начале февраля 2017 года суд признал ООО «СЖКХ» виновным в совершении административных правонарушений, а именно в массовых нарушениях жилищного законодательства в поселке Лосево, поселке городского типа Лесогорский и в самом Светогорске. Тогда компании назначили штраф в 500 тысяч рублей.