«БиблиоТеатр»: в Ленобласти стартует цикл творческих встреч

В Ленинградской области стартует литературно-театральный проект, который объединяет в себе театр и слово, драму и литературу.

Проект «БиблиоТеатр» это совместный проект областного Театра «На Литейном» и областной универсальной научной библиотеки. Первыми спектакль «Граф Нулин» по мотивам произведения Пушкина увидят зрители города Волосово 20 апреля в 14.00 на сцене городской центральной библиотеки.

«Начать этот проект мы решили со спектаклей на основе произведений Пушкина. Надеюсь, что дальнейшую афишу проекта дополнят постановки по пьесам Островского, Тургенева, Чехова. Также свое воплощение в проекте найдут произведения Зощенко, Тэффи и других авторов», — рассказал художественный руководитель и директор Театра «На Литейном» Сергей Морозов.

По мнению организаторов с помощью проекта будет расширяться аудитория и театральных зрителей, и читателей библиотек.