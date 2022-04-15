Летние веранды заработают в Петербурге с 1 мая

Сезон летних кафе продлится до 15 октября.

Совсем немного осталось до сезона летних кафе в Петербурге. Начиная с 1 мая в городе заработают летние веранды.

В скором времени петербуржцы смогут насладиться весной, а потом и летом попивая кофе на улице.

Также отметим, что с воскресенья в Петербурге днём будут стабильные +10 градусов.