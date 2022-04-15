Там, где отдыхали ледоколы: знаменитый пирс «Стакан»

Автор: Алексей Туренков
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На водном пути из «Маркизовой лужи» в выборгские фьорды, в достаточно глубоком проливе Бьёркезунд, расположен небольшой городок Приморск (бывший Бьёрке/Койвисто, в переводе «Берёзовый»). Кроме гранитных кирхи и мола рядом находится ещё один интересный объект – пирс «Стакан».

Еще один из вариантов народного названия — «Шайба»
Еще один из вариантов народного названия — «Шайба»

В паре десятков метров от берега в 1959 году было построено испытательное сооружение. За свою круглую форму, диаметром порядка 11 м, оно получил народное название — пирс «Стакан». Соорудили его для испытания первого в мире атомного ледокола «Ленин», построенного на «Адмиралтейских верфях», база отдыха которых до сих пор располагается на этом живописном берегу, вблизи Приморска.

Вид на территорию базы отдыха
Вид на территорию базы отдыха

Суть заключалась в измерении динамометром тягового усилия ледокола, развивающего полную мощность, будучи «прикованным» на мощную цепь к огромному кнехту испытательного причала. 44000 «лошадей» пытались сдвинуть 134-метровую громадину. Испытания прошли успешно и ледокол «Ленин» в декабре 1959 года был сдан в эксплуатацию. Ну а пирс в 2018 году отремонтировали. На него был помещён 16-метровый металлический кожух с перилами.

С пирса открывается незабываемый вид на закат
С пирса открывается незабываемый вид на закат

К настоящему времени на верхней площадке сохранились 3 кнехта: два малых и один большой, к которому крепилась мощная цепь, ныне, к сожалению, утраченная. Сейчас это место посещают, в основном, рыбаки и постояльцы ближайшей базы отдыха.

Локация – 60.403306, 28.577893
Текст – экскурсовод Андрей Рассадовский
Фотографии – Алексей Туренков