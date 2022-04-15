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На водном пути из «Маркизовой лужи» в выборгские фьорды, в достаточно глубоком проливе Бьёркезунд, расположен небольшой городок Приморск (бывший Бьёрке/Койвисто, в переводе «Берёзовый»). Кроме гранитных кирхи и мола рядом находится ещё один интересный объект – пирс «Стакан».

В паре десятков метров от берега в 1959 году было построено испытательное сооружение. За свою круглую форму, диаметром порядка 11 м, оно получил народное название — пирс «Стакан». Соорудили его для испытания первого в мире атомного ледокола «Ленин», построенного на «Адмиралтейских верфях», база отдыха которых до сих пор располагается на этом живописном берегу, вблизи Приморска.

Суть заключалась в измерении динамометром тягового усилия ледокола, развивающего полную мощность, будучи «прикованным» на мощную цепь к огромному кнехту испытательного причала. 44000 «лошадей» пытались сдвинуть 134-метровую громадину. Испытания прошли успешно и ледокол «Ленин» в декабре 1959 года был сдан в эксплуатацию. Ну а пирс в 2018 году отремонтировали. На него был помещён 16-метровый металлический кожух с перилами.

К настоящему времени на верхней площадке сохранились 3 кнехта: два малых и один большой, к которому крепилась мощная цепь, ныне, к сожалению, утраченная. Сейчас это место посещают, в основном, рыбаки и постояльцы ближайшей базы отдыха.

Локация – 60.403306, 28.577893

Текст – экскурсовод Андрей Рассадовский

Фотографии – Алексей Туренков