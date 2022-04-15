Антициклон принесет в Ленобласть долгожданное тепло и солнце

В выходные жителей Ленобласти ожидает контрастная погода — в субботу все еще будет сыро и прохладно, однако в воскресенье антициклон прогреет область до 15 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем tg-канале рассказал о влиянии приближающегося антициклона Spiro. По словам эксперта, уже 17 апреля и всю последующую неделю в регионе ожидается долгожданное тепло.

Уже с воскресенья этот антициклон начнет определять погоду в нашем регионе, поэтому на следующей неделе встречаем долгожданное тепло, — передает синоптик.

Антициклон Spiro сменит Quella, который и омрачал погоду почти всю эту неделю. Именно этот циклон принес в Ленобласть похолодание и дожди. По данным синоптика, ленинградцам осталось потерпеть всего один день — субботу, 15 апреля.

Так, в этот день установится облачная с редкими прояснениями погода. Ночью и днем прогнозируется мокрый снег, а температура в течение суток будет меняться от — 4 до + 9 градусов.