Видео: «Газель» одиноко полыхает посреди дороги в Петербурге

Очевидец поделился кадрами сгоревшей дотла грузовой машины во Фрунзенском районе города.

Видео с места происшествия появилось в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Как стало известно, днем, 15 апреля, на Софийской улице вспыхнула «Газель». Пожарные прибыли на место ЧП спустя 10 минут после начала пожара, однако этого хватило, чтобы машина выгорела дотла.