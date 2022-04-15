Видео: «Газель» одиноко полыхает посреди дороги в Петербурге

Очевидец поделился кадрами сгоревшей дотла грузовой машины во Фрунзенском районе города.
Видео с места происшествия появилось в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.
Как стало известно, днем, 15 апреля, на Софийской улице вспыхнула «Газель». Пожарные прибыли на место ЧП спустя 10 минут после начала пожара, однако этого хватило, чтобы машина выгорела дотла.
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