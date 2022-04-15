Появились подробности ареста начальника уголовного розыска в Кировске

За «скромную» схему с 25 тысячами рублей подполковника жестко задержали прямо в отделе полиции, а позже отправили под домашний арест.

Подробности ареста стали известны порталу 47news 15 апреля, в пятницу.

По данным издания, Кировский городской суд отправил под домашний арест почти на два месяца начальника отдела уголовного розыска районного ОМВД. Ему вменяют крупное мошенничество.

По данным следствия, подозреваемый обещал вернуть мужчине «Дэу Нексия», изъятую в рамках расследования дела о краже. За это автовладелец должен был отдать 25 тысяч рублей — и то, не для себя, а для коллег, которые снимут запрет. Однако сумма была потрачена самим подполковником. К тому же, полномочий у него для вызволения машины не было.

Дома правоохранитель проведет до 13 июня. Напомним, об инциденте в отделе уголовного розыска районного ОМВД Кировска стало известно 13 апреля.