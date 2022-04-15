Финский хлебопекарный холдинг Fazer вернется в Россию

К сделке проявили интерес несколько претендентов.

При этом финский хлебопекарный холдинг хочет получить сумму в евро на зарубежный счёт, что почти невыполнимо для российских компаний, пишет «Коммерсант».

По данным источников издания, Fazer не называет желаемую стоимость активов, а предлагает покупателям самим выдвинуть своё предложение.

Одним из наиболее реальных претендентов на покупку бизнеса Fаzеr называется Московский булочно-кондитерский комбинат «Коломенский».

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В начале марта президент и генеральный директор финского хлебопекарного холдинга Кристоф Вицтум сообщил о приостановке всего экспорта в Россию. Речь шла о шоколаде и конфетах под брендами Karl Fazer, Dumle и Geishа, а также мукомольной продукции.

Позднее Fazer объявила о решении уйти из нашей страны из-за ситуации вокруг Украины.