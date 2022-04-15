Пенсионер пострадал в результате серьезного ДТП под Кингисеппом — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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В результате происшествия помощь врачей потребовалось пожилому мужчине. Публикуем кадры с места аварии.

Как передает ГУ МЧС по Ленобласти, вечером, 15 апреля, поступило сообщение о ДТП на Нарвском шоссе у въезда в Кингисепп.

Предварительно известно, что произошло встречное столкновение «Рено» и «Хавейл». В результате происшествия помощь медиков потребовалась 70-летнему мужчине. Кадры с места аварии публикует Кингисепп 24.

Пенсионер пострадал в результате серьезного ДТП под Кингисеппом - фото Ленобласть, Кингисепп, аварияФото: паблик "Кингисепп24"
Пенсионер пострадал в результате серьезного ДТП под Кингисеппом - фото Ленобласть, Кингисепп, аварияФото: паблик "Кингисепп24"
Пенсионер пострадал в результате серьезного ДТП под Кингисеппом - фото Ленобласть, Кингисепп, аварияФото: паблик "Кингисепп24"
Пенсионер пострадал в результате серьезного ДТП под Кингисеппом - фото Ленобласть, Кингисепп, аварияФото: паблик "Кингисепп24"
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Пенсионер пострадал в результате серьезного ДТП под Кингисеппом - фото Ленобласть, Кингисепп, авария
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