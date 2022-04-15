Россию могут лишить Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев намерен лишить Россию Гран-при по фигурному катанию.

Об этом стало известно МАТЧ ТВ 15 апреля, в пятницу.

Международный союз конькобежцев (ISU) ограничит Россию и Белоруссию в проведении международных соревнований. Данное решение вызвано ситуацией на Украине. Уточняется, что окончательный вердикт будет зависеть от национальных федераций других стран. Если страны одобрят инициативу, российский этап серии Гран-при сезона-2022/23 не будет включен в календарь.

Кроме того, представители 21 национальной федерации еще в конце марта потребовали от ISU не допустить россиян и белорусов до участия в ближайшем конгрессе организации, запланированном на июнь.

Ответ национальных федераций по обоим вопросам должен быть получен до 18 апреля, их комментарии будут изучены на заседании совета ISU 24 апреля.