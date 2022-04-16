На Филиппинах бушует шторм, унесший жизни 167 человек

Автор: Анастасия Щербакова
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Тропический циклон на Филиппинах повлиял в общей сложности на 2 млн человек. Число жертв составляет 167 человек, еще 110 пропали без вести.

Стихийное бедствие вызванное циклоном «Агатон» вызвал наводнения в 787 местах Филиппин. Количество погибших и пропавших исчисляется уже сотнями человек. Кроме того, порядка восьми тысяч человек получили травмы. Об этом пишут РИА Новости 16 апреля, ссылаясь на опубликованные данные совета по чрезвычайным ситуациям и рискам стихийных бедствий.

Циклон проходил через острова с 9 по 12 апреля. По данным совета, в 76 городах на Филиппинах нарушено электроснабжение, повреждены более 10,3 тысячи домов, из них 664 разрушены полностью. В 192 городах страны были отменены занятия в школах.

Также циклон нанес ущерб сельскому хозяйству на 242,2 миллиона филиппинских песо (более 4,6 миллиона долларов США).

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