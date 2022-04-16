Полторы сотни беженцев, размещенных под Тихвином, хотят оформить гражданство РФ

Прибывшие из Мариуполя беженцы уже подают заявление на получение гражданства России.

Об этом в субботу, 16 апреля, пишет официальный tg-канал правительства Ленобласти.

Так, 150 человек, прибывших из Мариуполя в Ленобласть, намерены получить российское гражданство. Сейчас с ними работают сотрудники Управления по вопросам миграции МВД, которые примут заявления.

Статус гражданина позволит людям официально устроиться на работу и иметь все соответствующие права.