Полторы сотни беженцев, размещенных под Тихвином, хотят оформить гражданство РФ

Прибывшие из Мариуполя беженцы уже подают заявление на получение гражданства России.
Об этом в субботу, 16 апреля, пишет официальный tg-канал правительства Ленобласти.
Так, 150 человек, прибывших из Мариуполя в Ленобласть, намерены получить российское гражданство. Сейчас с ними работают сотрудники Управления по вопросам миграции МВД, которые примут заявления.
Статус гражданина позволит людям официально устроиться на работу и иметь все соответствующие права.
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16.04.2022 62