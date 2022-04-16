Петербургские врачи провели уникальные операции двум тяжелобольным детям

Автор: Анастасия Щербакова
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В апреле этого года кардиохирурги из Петербурга провели сразу две сложные операции по реконструкции сердечного клапана у детей.

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Фото: Комздрав Петербурга

Об этом Комздрав Петербурга поделился в своем tg-канале 16 апреля.

Родители со всей страны и ближнего зарубежья привозят своих тяжелобольных детей в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий. Именно здесь наработан самый большой опыт в России по проведению операции под названием «конусная реконструкция».

Впервые такое хирургическое вмешательство было выполнено в 2007 году. Идея самой операции заключается в полной геометрической реконструкции правого желудочка сердца с формированием атриовентрикулярного клапана из собственных тканей.

На счету клиники уже 72 успешные операции. Это является самым большим по количеству в РФ и одним из крупнейших в мире.

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16.04.2022 49
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