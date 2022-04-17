Кошачьи лемуры вышли в открытый вольер Ленинградского зоопарка

Красавцы отдыхают под теплыми лучами весеннего солнца.

Пушистым постояльцам разрешили выходить на прогулки в открытые уличные вольеры.

Теперь лемуры греются на солнце и ждут наступления лета и привычных для них условий климата.

Пушистики выходят на прогулку только в плюсовую температуру и на недолгий срок, поэтому им не холодно.