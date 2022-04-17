Кошачьи лемуры вышли в открытый вольер Ленинградского зоопарка

Красавцы отдыхают под теплыми лучами весеннего солнца.
Пушистым постояльцам разрешили выходить на прогулки в открытые уличные вольеры.
Теперь лемуры греются на солнце и ждут наступления лета и привычных для них условий климата.
Пушистики выходят на прогулку только в плюсовую температуру и на недолгий срок, поэтому им не холодно.
Вам будет интересно
Детеныш мунтжаков начал осваиваться в стенах Ленинградского зоопарка. На свет он не выходил с момента рождения. Мунтжаки - род оленей, обитающих...
08.04.2022 293