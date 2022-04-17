Уникальный крест XVI века обнаружил житель Волхова

Он был найден в обычном поле.

Источник: vk.com/nikmonas Источник: vk.com/nikmonas

По информации сообщества Староладожский Никольский мужской монастырь во ВКонтакте, в поле недалеко от Волхова горожанин обнаружил уникальный крест XVI века.

— Вот такие святыни постепенно отдаёт Староладожская древняя земля, — написал автор поста.