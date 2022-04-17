Уникальный крест XVI века обнаружил житель Волхова

Автор: Александр Селиванов
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Он был найден в обычном поле.

Уникальный крест XVI века обнаружил житель Волхова Русская православная церковь, Россияне, Россия, Монастыри в России, Монастыри в Ленобласти, Монастыри, Ленобласть, ВолховИсточник: vk.com/nikmonas
Уникальный крест XVI века обнаружил житель Волхова Русская православная церковь, Россияне, Россия, Монастыри в России, Монастыри в Ленобласти, Монастыри, Ленобласть, ВолховИсточник: vk.com/nikmonas

По информации сообщества Староладожский Никольский мужской монастырь во ВКонтакте, в поле недалеко от Волхова горожанин обнаружил уникальный крест XVI века.

— Вот такие святыни постепенно отдаёт Староладожская древняя земля, — написал автор поста.
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11.04.2022 214
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