Турция запустит новую авиакомпанию для перевозки россиян в конце мая

Автор: Александр Селиванов
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Новая авиакомпания называется Southwind.

Новую авиакомпанию Турции, которую создали специально для перевозки россиян, запустят в конце мая. Об этом сообщает Лента.ру.

Новая авиакомпания называется Southwind, базироваться она будет в Анталье. Перевозить россиян будут пять самолетов Airbus: три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных.

Ранее сообщалось, что турецкие власти планируют запустить новую авиакомпанию специально для россиян. Совершать рейсы будут самолеты, которые не могут попасть под вторичные санкции.

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