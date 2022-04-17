Турция запустит новую авиакомпанию для перевозки россиян в конце мая

Новая авиакомпания называется Southwind.
Новую авиакомпанию Турции, которую создали специально для перевозки россиян, запустят в конце мая. Об этом сообщает Лента.ру.
Новая авиакомпания называется Southwind, базироваться она будет в Анталье. Перевозить россиян будут пять самолетов Airbus: три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных.
Ранее сообщалось, что турецкие власти планируют запустить новую авиакомпанию специально для россиян. Совершать рейсы будут самолеты, которые не могут попасть под вторичные санкции.
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05.04.2022 387